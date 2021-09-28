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Число смертей від коронавируса на добу в Росії побило новий рекорд

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Росія, Вівторок 28 вересня 2021 11:54
Число смертей від коронавируса на добу в Росії побило новий рекорд Фото: число смертей від коронавируса на добу в Росії побило новий рекорд (facebook.com/aksenov.vk)
Автор: Марія Кучерявець

В Росії зафіксували 852 летальних випадки від коронавірусу за добу. Це новий рекордний показник у країні з початку пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

"Кількість смертей через коронавірус в Росії за добу зросло на 852 проти 779 днем ​​раніше. Це новий максимум", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що попередній максимум смертей від коронавірусної інфекції становив 828, він був зареєстрований 24 вересня.

У загальній кількості у РФ нараховується 205 531 летальний випадок від COVID-19.

Між тим за минулу добу в країні заразилися коронавірусом ще 21 559 людей.

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