Число российских потерь в Украине приближается к 88 тысячам, - Генштаб

Украинские войска за минушвие сутки ликвидировали 590 оккупантов и несколько единиц вражеской техники. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 87 900 своих солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.11 ориентировочно составили:

Напомним, украинские защитники 26 ноября нанесли мощные удары по оккупантам в Запорожской области. Враг понес значительные потери.

Кроме того, в Генштабе рассказали как обстоят дела на Кинбурнской косе, где продолжаются боевые действия.

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