Число российских потерь в Украине приближается к 88 тысячам, - Генштаб
Фото: число российских потерь в Украине приближается к 88 тысячам (Getty Images)
Украинские войска за минушвие сутки ликвидировали 590 оккупантов и несколько единиц вражеской техники. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 87 900 своих солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.11 ориентировочно составили:
- личного состава - около 87900 (+590) человек ликвидировано,
- танков - 2908 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 5861 (+5) ед,
- артиллерийских систем -1899 (+2) ед,
- РСЗО - 395 (+0) ед,
- средства ПВО - 209 (+0) ед,
- самолетов - 278 (+0) ед,
- вертолетов - 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1555 (+0),
- крылатые ракеты - 531 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4416 (+4) ед,
- специальная техника - 163 (+0).
Напомним, украинские защитники 26 ноября нанесли мощные удары по оккупантам в Запорожской области. Враг понес значительные потери.
Кроме того, в Генштабе рассказали как обстоят дела на Кинбурнской косе, где продолжаются боевые действия.
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