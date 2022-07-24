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Число раненых из-за российской агрессии детей возросло: новые данные

Фото: число раненых из-за российской агрессии детей возросло (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России пострадали более 1042 украинских детей. Из них 358 детей погибли, еще более 684 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

Больше всего в результате российской агрессии пострадало детей в Донецкой области - 361, Харьковской - 194, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 54, Херсонской - 54, Запорожской - 40.

Так, стало известно, что накануне в результате обстрела российскими оккупантами Николаева получил осколочное ранение 17-летний парень.

Напомним, вчера около 18:30 в Николаеве прогремели взрывы. В то время в городе была объявлена воздушная тревога. Под обстрелами оказался жилой дом в одном из районов города.

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