Кількість поранених через російську агресію дітей зросла: нові дані

З початку повномасштабного вторгнення Росії постраждали понад 1042 українських дітей. З них 358 дітей загинули, ще понад 684 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.
Найбільше внаслідок російської агресії постраждало дітей у Донецькій області - 361, Харківській - 194, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 54, Херсонській - 54, Запорізькій - 40.
Так, стало відомо, що напередодні в результаті обстрілу російськими окупантами Миколаєва отримав осколкове поранення 17-літній хлопець.
Нагадаємо, вчора близько 18:30 у Миколаєві прогриміли вибухи. У той час в місті була оголошена повітряна тривога. Під обстрілами опинився житловий будинок в одному з районів міста.