Число раненых в результате ракетного удара по Николаеву возросло

В результате ракетного удара по Николаеву ранения получили не менее двух человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Александра Сенкевича.

По его словам, ракетный удар был нанесен по жилым кварталами в Корабельном районе около 18:00.

"Повреждены многоэтажки, частные дома и автомобили. Все локальные пожары оперативно потушили спасатели ГСЧС. Предварительно известно о двух раненых, в их числе подросток", - отметил мэр.

Он уточнил, что сейчас власти собирают более подробную информацию о разрушениях и пострадавших.