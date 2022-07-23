Число раненых в результате ракетного удара по Николаеву возросло
В результате ракетного удара по Николаеву ранения получили не менее двух человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Александра Сенкевича.
По его словам, ракетный удар был нанесен по жилым кварталами в Корабельном районе около 18:00.
"Повреждены многоэтажки, частные дома и автомобили. Все локальные пожары оперативно потушили спасатели ГСЧС. Предварительно известно о двух раненых, в их числе подросток", - отметил мэр.
Он уточнил, что сейчас власти собирают более подробную информацию о разрушениях и пострадавших.
Напомним, россияне вечером попали в жилой дом в Николаеве, под завалами остаются люди. До этого сообщалось о нескольких взрывах в городе.
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