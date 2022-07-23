Кількість поранених в результаті ракетного удару по Миколаєву зросла
В результаті ракетного удару по Миколаєву поранення отримали не менше двох осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Олександра Сенкевича.
За його словами, ракетний удар було нанесено по житлових кварталах в Корабельному районі близько 18:00.
"Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі. Всі локальні пожежі оперативно загасили рятувальники ДСНС. Попередньо відомо про двох поранених, в їх числі підліток", - зазначив мер.
Він уточнив, що зараз влада збирає більш детальну інформацію про руйнування і постраждалих.
Нагадавши, росіяни ввечері влучили в житловий будинок в Миколаєві, під завалами залишаються люди. До цього повідомлялося про декілька вибухів у місті.
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