ua ru
Сб, 23 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кількість поранених в результаті ракетного удару по Миколаєву зросла

Новость на русском →
Миколаїв, Субота 23 липня 2022 22:35
Кількість поранених в результаті ракетного удару по Миколаєву зросла Фото: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич (facebook_com_SenkevichNikolaev)
Автор: Артем Горовенко

В результаті ракетного удару по Миколаєву поранення отримали не менше двох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Олександра Сенкевича.

За його словами, ракетний удар було нанесено по житлових кварталах в Корабельному районі близько 18:00.

"Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі. Всі локальні пожежі оперативно загасили рятувальники ДСНС. Попередньо відомо про двох поранених, в їх числі підліток", - зазначив мер.

Він уточнив, що зараз влада збирає більш детальну інформацію про руйнування і постраждалих.

Нагадавши, росіяни ввечері влучили в житловий будинок в Миколаєві, під завалами залишаються люди. До цього повідомлялося про декілька вибухів у місті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв Війна Росії проти України
NEWS
Ракетний удар по порту Одеси: з'явилися фото і відео наслідків
Ракетний удар по порту Одеси: з'явилися фото і відео наслідків
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років