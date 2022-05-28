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Число раненых при обстреле Николаева возросло, двое в тяжелом состоянии

Фото: последствия обстрела Николаева (t.me/senkevichonline)
Автор: Илона Свиридова

Число раненых в ходе утреннего обстрела Николаева возросло до семи человек. Двое из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Александра Сенкевича.

Сообщается, что в результате обстрелов повреждены восемь многоэтажек, квартиры и автомобили во дворах. Известно об одной погибшей.

"По состоянию на 18:30 известно о семи раненых, из них двое - в тяжелом состоянии. Одна женщина погибла - она была работницей нашего коммунального предприятия, работала дворником и утром убирала в одном из дворов", - отметил мэр.

Коммунальщики помогли жильцам ликвидировать последствия обстрелов, а также зачистили территорию от крупногабаритных повреждений, вывезли мусор, раздали пленку и организовали подвоз питьевой воды.

Напомним, сегодня утром в Николаеве прогремела серия взрывов. Позже стало известно, что она была связана с обстрелами жилых кварталов.

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