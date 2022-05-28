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Кількість поранених при обстрілі Миколаєва зросла, двоє у важкому стані

Фото: наслідки обстрілу Миколаєва (t.me/senkevichonline)
Автор: Ілона Свиридова

Кількість поранених в ході ранкового обстрілу Миколаєва зросла до семи осіб. Двоє з них у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Олександра Сенкевича.

Повідомляється, що внаслідок обстрілів пошкоджено вісім багатоповерхівок, квартири та автомобілі у дворах. Відомо про одну загиблу.

"Станом на 18:30 відомо про сімох поранених, з них двоє - у важкому стані. Одна жінка загинула - вона була працівницею нашого комунального підприємства, працювала двірником і вранці прибирала в одному з дворів", - зазначив мер.

Комунальники допомогли мешканцям ліквідувати наслідки обстрілів, а також зачистили територію від великогабаритних пошкоджень, вивезли сміття, роздали плівку і організували підвіз питної води.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Миколаєві прогриміла серія вибухів. Пізніше стало відомо, що вона була пов'язана з обстрілами житлових кварталів.

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