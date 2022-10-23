Кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Нікополя зросла

За його словами, поранення отримали чотири чоловіки та дві жінки. Один постраждалий у тяжкому стані.

Лукашук зазначив, що через обстріл російських окупантів було пошкоджено десять житлових будинків, дитсадок, кілька приватних підприємств, лінію електропередач. Також зачепило кілька машин, в одній з яких їхали люди.

Рятувальники вже знешкодили чотири снаряди РСЗВ, які виявили на місці обстрілу.