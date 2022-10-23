RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Число пострадавших в результате утреннего обстрела Никополя возросло

Иллюстративное фото: число пострадавших в результате утреннего обстрела Никополя возросло (воен ТВ)
Автор: Иван Носальский

Шестеро мирных жителей Никополя (Днепропетровская область) получили ранения в результате обстрела россиян, который произошел в воскресенье, 23 октября, утром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука в Telegram.

По его словам, ранения получили четверо мужчин и две женщины. Один пострадавший в тяжелом состоянии.

Лукашук отметил, что из-за обстрела российских оккупантов были повреждены десять жилых домов, детсад, несколько частных предприятий, линия электропередач. Также зацепило несколько машин, в одной из которых ехали люди.

Спасатели уже обезвредили четыре снаряда РСЗО, которые обнаружили на месте обстрела.

Напомним, 23 октября утром стало известно, что российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня. Тогда сообщалось о пяти пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НикопольДнепропетровская областьВойна России против Украиныракетный удар