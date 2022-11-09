UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Число постраждалих через війну дітей зросло: нові дані

Фото: число постраждалих через війну дітей зросло (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Більше ніж 1258 дітей постраждали в Україні через війну. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Станом на ранок 9 листопада 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 430. Зросла кількість поранених - понад 828", - йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у:

  • Донецькій області - 421;
  • Харківській - 263;
  • Київській - 116;
  • Миколаївській - 77;
  • Запорізькій - 70;
  • Чернігівській - 68;
  • Луганській - 64;
  • Херсонській - 58;
  • Дніпропетровській - 31.

Так, стало відомо, що 24 квітня внаслідок обстрілу ворогом с. Веселе Харківської області отримав поранення 16-річний хлопець.

Крім того, як повідомлялося, у вівторок, 8 листопада, російські військові завдали ракетного удару по Краматорську (Донецька область). Внаслідок атаки було поранено дитину.

Нагадаємо, за вівторок, 8 листопада, стало відомо про трьох цивільних, убитих росіянами в Донецькій області. Ще 11 людей отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні