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Число пострадавших из-за войны детей возросло: новые данные

Фото: число пострадавших из-за войны детей возросло (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Более 1258 детей пострадали в Украине из-за войны. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"По состоянию на утро 9 ноября 2022 года официальное число детей-жертв в сутки не изменилось - 430. Выросло количество раненых - более 828", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в:

  • Донецкой области - 421;
  • Харьковской - 263;
  • Киевской - 116;
  • Николаевской - 77;
  • Запорожской - 70;
  • Черниговской - 68;
  • Луганской - 64;
  • Херсонской - 58;
  • Днепропетровской - 31.

Так, стало известно, что 24 апреля в результате обстрела врагом с. Веселое Харьковской области получил ранение 16-летний парень.

Кроме того, как сообщалось, во вторник, 8 ноября, российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску (Донецкая область). В результате атаки был ранен ребенок.

Напомним, за вторник, 8 ноября, стало известно о трех гражданских, убитых россиянами в Донецкой области. Еще 11 человек получили ранения.

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Война в Украине