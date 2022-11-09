Число пострадавших из-за войны детей возросло: новые данные

Более 1258 детей пострадали в Украине из-за войны. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
"По состоянию на утро 9 ноября 2022 года официальное число детей-жертв в сутки не изменилось - 430. Выросло количество раненых - более 828", - говорится в сообщении.
Больше всего пострадало детей в:
Так, стало известно, что 24 апреля в результате обстрела врагом с. Веселое Харьковской области получил ранение 16-летний парень.
Кроме того, как сообщалось, во вторник, 8 ноября, российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску (Донецкая область). В результате атаки был ранен ребенок.
Напомним, за вторник, 8 ноября, стало известно о трех гражданских, убитых россиянами в Донецкой области. Еще 11 человек получили ранения.
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