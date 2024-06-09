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Число постраждалих через удар по "швидкій" під Херсоном збільшилося (фото)

Херсон, Неділя 09 червня 2024 12:14
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Число постраждалих через удар по "швидкій" під Херсоном збільшилося (фото) Фото: через обстріл "швидкої" на Херсонщині 8 червня постраждали двоє людей (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Через удар по машині "швидкої допомоги" в Херсонській області 8 червня постраждали дві людини.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Так, окупанти скинули вибухівку на бригаду медиків, які поспішали на виклик після обстрілу в Білозерській громаді.

"Вибухову травму отримав водій. Сьогодні до лікарні по допомогу звернулась і фельдшер медичної бригади. В потерпілої діагностували контузію", - написав він.

Обстріл "швидкої" у Херсонській області

8 червня стало відомо, що окупанти скинули вибухівку з дрона на авттомобіль "швидкої допомоги" в Херсонській області.

Попередньо повідомлялось про поранення водія. До того ж, до лікарні шпиталізували 50-річного чоловіка, який потрапив під ворожий обстріл.

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