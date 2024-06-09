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Число пострадавших из-за удара по "скорой" под Херсоном увеличилось (фото)

Херсон, Воскресенье 09 июня 2024 12:14
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Число пострадавших из-за удара по "скорой" под Херсоном увеличилось (фото) Фото: из-за обстрела "скорой" в Херсонской обасти 8 июня пострадали два человека (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за удара по машине "скорой помощи" в Херсонской области 8 июня пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Так, оккупанты сбросили взрывчатку на бригаду медиков, которые спешили по вызову после обстрела в Белозерской общине.

"Взрывную травму получил водитель. Сегодня в больницу за помощью обратилась и фельдшер медицинской бригады. У потерпевшей диагностировали контузию", - написал он.

Обстрел "скорой" в Херсонской области

8 июня стало известно, что оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль "скорой помощи" в Херсонской области.

Предварительно сообщалось о ранении водителя. К тому же, в больницу госпитализировали 50-летнего мужчину, попавшего под вражеский обстрел.

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