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Число пострадавших от взрывов на военном складе в России выросло

Новости » В мире    12.08.2019 - 10:22
Число пострадавших от взрывов на военном складе в России выросло
Фото: взрыв под Ачинском (из открытых источников)

После первой волны взрывов пожар продолжался почти неделю

Число пострадавших от взрывов боеприпасов на территории военной части под Ачинском в Красноярском крае (Российская Федерация) достигло 33 человек. Об этом сообщается на сайте местного минздрава.

Как отмечается в сообщении, в результате первой волны взрывов, произошедшей 5 августа, пострадали 15 человек, из них один погиб на месте, шесть были госпитализированы в Ачинскую МРБ, все госпитализированные - средней степени тяжести.

Кроме того, 9 августа в ходе проведения работ по разминированию и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации произошли подрывы снарядов. Окончательно потушить пожар на складах удалось 11 августа. По состоянию на утро 12 августа за медицинской помощью обратились 18 человек.

Напомним, 5 августа в Российской Федерации в Красноярском крае произошел пожар на одном из военных складов, в результате чего начали взрываться артиллерийские снаряды. Сообщалось, что в результате взрывов пострадали девять человек. Позже в СК РФ подтвердили информацию об одном погибшем в результате ЧП.

Позже сообщалось, что всего при взрывах на военных складах под Ачинском в Красноярском крае пострадали 30 человек.

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