ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Число постраждалих від вибухів у Кропивницького зросло

Новини » Надзвичайні події    28.03.2019 - 09:40
Число постраждалих від вибухів у Кропивницького зросло
Фото: вибухи у Кропивницького (persha.kr.ua)

При вибухах у Кропивницького постраждали чотири особи

В результаті вибухів у Кропивницькому на заправці постраждали чотири особи. Про це в ефірі "112 Україна" повідомила речник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Кіровоградській області Оксана Мачак.

За її словами, за останніми даними, в результаті пожежі, що сталася після серії вибухів на газовій заправці, постраждали чотири людини.

"Всі вони знаходяться в Кіровоградській обласній лікарні, ступінь тяжкості різний", - зазначила Мачак.

Нагадаємо, у Кропивницькому ввечері 27 березня прогриміли кілька сильних вибухів на газовій заправці. За даними місцевих ЗМІ, в результаті інциденту було знеструмлено мікрорайон Ковалівка, а в сусідніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна. Пізніше повідомлялося про трьох постраждалих. За останньою інформацією, в результаті пожежі згоріли до двох десятків автомобілів.

До цього в Дніпровському районі Києва 19 березня у під'їзді житлового будинку стався вибух. За попередньою інформацією, постраждав один чоловік, який знаходився біля будинку. Також були пошкоджені стіни під'їзду і вікна у квартирах.

 

На заході Стокгольма прогримів вибух
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України КропивницькийпостраждаліВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся