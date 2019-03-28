Число постраждалих від вибухів у Кропивницького зросло

Фото: вибухи у Кропивницького (persha.kr.ua)

При вибухах у Кропивницького постраждали чотири особи

В результаті вибухів у Кропивницькому на заправці постраждали чотири особи. Про це в ефірі "112 Україна" повідомила речник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Кіровоградській області Оксана Мачак.

За її словами, за останніми даними, в результаті пожежі, що сталася після серії вибухів на газовій заправці, постраждали чотири людини.

"Всі вони знаходяться в Кіровоградській обласній лікарні, ступінь тяжкості різний", - зазначила Мачак.

Нагадаємо, у Кропивницькому ввечері 27 березня прогриміли кілька сильних вибухів на газовій заправці. За даними місцевих ЗМІ, в результаті інциденту було знеструмлено мікрорайон Ковалівка, а в сусідніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна. Пізніше повідомлялося про трьох постраждалих. За останньою інформацією, в результаті пожежі згоріли до двох десятків автомобілів.

До цього в Дніпровському районі Києва 19 березня у під'їзді житлового будинку стався вибух. За попередньою інформацією, постраждав один чоловік, який знаходився біля будинку. Також були пошкоджені стіни під'їзду і вікна у квартирах.