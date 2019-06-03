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Число пострадавших от взрывов в Дзержинске возросло

Новости » Происшествия    03.06.2019 - 11:22
Число пострадавших от взрывов в Дзержинске возросло
Фото: взрыв в Дзержинске (ovhdzr/VK)

Пострадавших уже 116 человек

В результате взрывов в Дзержинске (Российская Федерация) на заводе по производству тротила пострадали 116 человек. Об этом заявили в МЧС России, сообщают росСМИ.

В частности, сообщается, что 18 из 116 потерпевших госпитализировали. До этого сообщалось о 89 пострадавших в результате взрывов в Дзержинске. Большинство пострадавших получили осколочные ранения средней и легкой тяжести.

Напомним, 1 июня в России в городе Дзержинск на заводе по производству тротила произошли взрывы. Позже стало известно, что в результате происшествия были повреждены здания около 70 детских садов и 31 школы.

Местная власть сообщила, что превышения предельно-допустимых концентрации загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено, угрозы дальнейшего распространения возгорания и новых взрывов нет. В экстренных службах Нижегородской области заявили, что причиной взрывов могло стать нарушение технологического процесса.

Разрушены пять зданий - три складских помещения и два производственных на общей площади 800 кв. м. Позже на заводе случился пожар, его удалось потушить.

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