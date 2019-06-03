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Кількість постраждалих від вибухів у Дзержинську зросла

Новини » Надзвичайні події    03.06.2019 - 11:22
Кількість постраждалих від вибухів у Дзержинську зросла
Фото: вибух у Дзержинську (ovhdzr/VK)

Постраждалих вже 116 людей

В результаті вибухів у Дзержинську на заводі з виробництва тротилу постраждали 116 людей. Про це заявили в МНС Росії, повідомляють росЗМІ.

Зокрема, повідомляється, що з 18 з 116 постраждалих госпіталізували. Раніше повідомлялося про 89 постраждалих в результаті вибухів в Дзержинську. Більшість постраждалих отримали осколкові поранення середньої і легкої тяжкості.

Нагадаємо, 1 червня в Росії в місті Дзержинськ на заводі з виробництва тротилу сталися вибухи. Пізніше стало відомо, що в результаті події були пошкоджені будівлі близько 70 дитячих садків і 31 школи.

Місцева влада повідомила, що перевищення гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин у повітрі не виявлено, загрози подальшого розповсюдження загоряння і нових вибухів немає. В екстрених службах Нижегородської області заявили, що причиною вибухів могло стати порушення технологічного процесу.

Зруйновано п'ять будівель - три складські приміщення і два виробничих на загальній площі 800 кв. м. Пізніше на заводі сталася пожежа, її вдалося загасити.

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