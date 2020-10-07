Число пострадавших во время протестов в Бишкеке превысило 900

В ходе акции протеста в Бишкеке (Киргизия) число пострадавших возросло до 911 человек. За медицинской помощью за последние сутки обратилось 169 из них.

Об этом сообщает 24.kg.

Как сообщается, медики оказали 705 пострадавшим первичную помощь и отправили на амбулаторное лечение. Еще 205 человек с различными травмами госпитализированы, из них пятеро находятся в реанимации, один человек 2001 года рождения умер.

Напомним, 5 октября местные партии Бишкека проводили митинги несогласия с результатами парламентских выборов. На акции протеста вышли несколько тысяч человек, демонстранты пытались штурмовать парламент и дворец президента.

Также сообщалось, что на фоне напряженной ситуации в Киргизии премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку.

Кроме того, в отставку ушли мэр Бишкека, главы Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областей и другие чиновники.