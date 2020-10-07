Кількість постраждалих під час протестів у Бішкеку перевищила 900

В ході акції протесту в Бішкеку (Киргизія) кількість постраждалих зросла до 911 осіб. За медичною допомогою за останню добу звернулось 169 з них.

Про це повідомляє 24.kg.

Як повідомляється, медики надали 705 постраждалим первинну допомогу та відправили на амбулаторне лікування. Ще 205 осіб з різними травмами госпіталізовані, з них п'ятеро перебувають у реанімації, один чоловік 2001 року народження помер.

Нагадаємо, 5 жовтня місцеві партії Бішкека проводили мітинги незгоди з результатами парламентських виборів. На акції протесту вийшли кілька тисяч людей, демонстранти намагалися штурмувати парламент і палац президента.

Також повідомлялось, що на тлі напруженої ситуації в Киргизії прем'єр-міністр Кубатбек Боронов подав у відставку.

Крім того, у відставку пішли мер Бішкека, глави Іссик-Кульської, Наринської та Таласької областей та інші чиновники.