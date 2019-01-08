ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Число пострадавших при столкновении поездов в ЮАР увеличилось до 620

Новости » Происшествия    08.01.2019 - 15:39
Число пострадавших при столкновении поездов в ЮАР увеличилось до 620
Фото: место происшествия (twitter.com/Abramjee)

В результате аварии погибли четыре человека

В результате аварии двух пассажирских поездов в столице Южно-Африканской Республики Претории число погибших возросло до четырех человек, около 620 человек получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Citizen.

Как известно, два локомотива столкнулись около 10 утра по местному времени во вторник, 8 января, в районе Претории на станции Mountain View. На момент аварии в поездах находились около 800 человек.

На данный момент спасатели пытаются добраться до пострадавших пассажиров, оказавшихся среди обломков поездов. Число жертв может возрасти. Причиной аварии стало то, что оба поезда вышли из города Мабопане в Преторию по одной ж/д линии.

Отметим, что рейсы поездов в районе временно приостановлены.

Напомним, два поезда столкнулись в городе Претория, в результате чего погибли три человека. Указано, что инцидент произошел на железнодорожной станции Mountain View.

 

Авария судна в Черном море: из воды извлекли тело одного из погибших украинских моряков В ЮАР столкнулись поезда: 200 человек пострадали, есть погибшие
Новости Украины аварияЮАР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь