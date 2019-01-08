Число пострадавших при столкновении поездов в ЮАР увеличилось до 620

Фото: место происшествия (twitter.com/Abramjee)

В результате аварии погибли четыре человека

В результате аварии двух пассажирских поездов в столице Южно-Африканской Республики Претории число погибших возросло до четырех человек, около 620 человек получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Citizen.

Как известно, два локомотива столкнулись около 10 утра по местному времени во вторник, 8 января, в районе Претории на станции Mountain View. На момент аварии в поездах находились около 800 человек.

На данный момент спасатели пытаются добраться до пострадавших пассажиров, оказавшихся среди обломков поездов. Число жертв может возрасти. Причиной аварии стало то, что оба поезда вышли из города Мабопане в Преторию по одной ж/д линии.

Отметим, что рейсы поездов в районе временно приостановлены.

Напомним, два поезда столкнулись в городе Претория, в результате чего погибли три человека. Указано, что инцидент произошел на железнодорожной станции Mountain View.