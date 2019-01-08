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Число постраждалих при зіткненні поїздів у ПАР зросло до 620

Новини » Надзвичайні події    08.01.2019 - 15:39
Число постраждалих при зіткненні поїздів у ПАР зросло до 620
Фото: місце події (twitter.com/Abramjee)

В результаті аварії загинули чотири людини

В результаті аварії двох пасажирських поїздів у столиці Південно-Африканської Республіки Преторії кількість загиблих зросла до чотирьох людей, близько 620 осіб отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Citizen.

Як відомо, два локомотива зіткнулися близько 10 ранку за місцевим часом у вівторок, 8 січня, в районі Преторії на станції Mountain View. На момент аварії в потягах перебувало близько 800 чоловік.

На даний момент рятувальники намагаються дістатися до постраждалих пасажирів, які опинилися серед уламків поїздів. Число жертв може зрости. Причиною аварії стало те, що обидва потяги вийшли з міста Мабопане в Преторію по одній ж/д лінії.

Зазначимо, що рейси поїздів у районі тимчасово припинені.

Нагадаємо, два поїзди зіткнулися у місті Преторія, в результаті чого загинули три людини. Зазначено, що інцидент стався на залізничній станції Mountain View.

 

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