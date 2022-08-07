Число пострадавших от российской агрессии детей продолжает расти: новые данные

С начала полномасштабной войны, в результате российской агрессии в Украине пострадали более 1064 детей. Возросло число раненых-более 703.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Офиса генерального прокурора в Telegram.

Количество детей-жертв за последние сутки не изменилось - 361. "Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 371, Харьковской - 197, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 59, Херсонской - 55, Запорожской - 40", - пишет пресс-служба Офиса. 5 августа в результате обстрела Березнеговатского района Николаевской области ранения получила 17-летняя девушка.

Фото: российские преступления в Украине (t.me/pgo_gov_ua)