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Кількість постраждалих від російської агресії дітей продовжує зростати: нові дані

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Неділя 07 серпня 2022 10:53
Кількість постраждалих від російської агресії дітей продовжує зростати: нові дані Фото: кількість постраждалих від російської агресії дітей продовжує зростати (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

З початку повномасштабної війни, внаслідок російської агресії в Україні постраждали більше ніж 1064 дітей. Зросла кількість поранених - більше 703.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Офісу генерального прокурора в Telegram.

Кількість дітей-жертв за останню добу не змінилась - 361.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 371, Харківській - 197, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 59, Херсонській - 55, Запорізькій - 40", - пише пресслужба Офісу.

5 серпня внаслідок обстрілу Березнегуватського району Миколаївської області поранення отримала 17-річна дівчина.
Кількість постраждалих від російської агресії дітей продовжує зростати: нові дані

Фото: російські злочини в Україні (t.me/pgo_gov_ua)

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