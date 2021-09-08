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Число пострадавших в результате взрыва газа в российском Ногинске значительно возросло

Автор: Инна Собора

В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Ногинске погибли два человека. Число пострадавших возросло до 15.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Двое из пострадавших в тяжелом состоянии.

"В результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске выросло до 15, двое из них - в тяжелом состоянии, сообщил вице-губернатор. Он также подтвердил обнаружение тел двух погибших при взрыве газа", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что из поврежденного подъезда дома спасен 51 человек. Всего из дома эвакуировали более 170 человек.

Указано, что взрывной волной были снесены окна и нарушены застекления балконов в соседних домах, кроме этого, обломки повредили машины, припаркованные под домом.

Правоохранители открыли уголовное дело. Прокуратура начала проверку по факту взрыва.

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Российская ФедерацияВзрыв газа