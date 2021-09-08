Кількість постраждалих в результаті вибуху газу в російському Ногінську значно зросла

В результаті вибуху побутового газу в житловому будинку в Ногінську загинули дві людини. Кількість постраждалих зросла до 15.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Двоє з постраждалих у важкому стані.
"В результаті вибуху газу в житловому будинку в Ногінську зросло до 15, двоє з них - у важкому стані, повідомив віце-губернатор. Він також підтвердив виявлення тіл двох загиблих під час вибуху газу", - пише видання.
Раніше повідомлялося, що з пошкодженого під'їзду будинку врятовано 51 людину. Всього з будинку евакуювали понад 170 осіб.
Зазначено, що вибуховою хвилею були знесені вікна і порушені заскління балконів в сусідніх будинках, крім цього, уламки пошкодили машини, припарковані під будинком.
Правоохоронці відкрили кримінальну справу. Прокуратура почала перевірку за фактом вибуху.