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Кількість постраждалих в результаті вибуху газу в російському Ногінську значно зросла

Автор: Инна Собора

В результаті вибуху побутового газу в житловому будинку в Ногінську загинули дві людини. Кількість постраждалих зросла до 15.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Двоє з постраждалих у важкому стані.

"В результаті вибуху газу в житловому будинку в Ногінську зросло до 15, двоє з них - у важкому стані, повідомив віце-губернатор. Він також підтвердив виявлення тіл двох загиблих під час вибуху газу", - пише видання.

Раніше повідомлялося, що з пошкодженого під'їзду будинку врятовано 51 людину. Всього з будинку евакуювали понад 170 осіб.

Зазначено, що вибуховою хвилею були знесені вікна і порушені заскління балконів в сусідніх будинках, крім цього, уламки пошкодили машини, припарковані під будинком.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу. Прокуратура почала перевірку за фактом вибуху.

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Російська ФедераціяВибух газу