Число пострадавших в результате пожара на авианосце возросло вдвое

Число пострадавших в результате пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" увеличилось до 12. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, 10 пострадавших были спасены в ходе тушения пожара.

"Всего в больницы доставлены 12 пострадавших, 10 из них были спасены в ходе тушения пожара. Состояние одного оценивается как тяжелое. Большинство получило отравление продуктами горения", - говорится в сообщении.

Кроме того, судьба трех человек по-прежнему остается неизвестной.

В пресс-службе Северного флота в свою очередь сообщили, что пострадали десять военнослужащих, которые были направлены в лечебные учреждения.

"Военнослужащие с малейшими признаками отравления продуктами задымления, либо обратившиеся за медицинской помощью, направлены в лечебные учреждения. В настоящее время медицинская помощь оказана 10 военнослужащим. Угрозы их здоровью нет", - сообщили во Флоте.

Также уточняется, что задымление на крейсере не распространилось дальше локализованного очага.

Как отметили на флоте, возгорание ликвидируют штатные пожарные команды корабля из числа военнослужащих - они хорошо ориентируются во внутреннем корабельном пространстве.

Напомним, в четверг, 12 декабря, в Российской Федерации в результате пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" пострадали шесть человек. Пожар начался в трюме первого энергоотсеке крейсера во время сварочных работ.

Годом ранее в РФ при ремонте авианосца "Адмирал Кузнецов" затонул плавучий док. Авария произошла, когда авианосец пытались спустить на воду. В результате происшествия док полностью ушел под воду, пострадали четыре человека, трех из них госпитализировали с переохлаждением.