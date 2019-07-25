Число пострадавших из-за отравления в Днепре возросло

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Предварительный диагноз пострадавших - острая кишечная инфекция

Число пострадавших в результате отравления в Днепре на предприятии выросло до 20. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Предварительный диагноз пострадавших - острая кишечная инфекция. Ранее РБК-Украина сообщало о 17 пострадавших в результате отравления в Днепре.

"В лечебные учреждения г. Днепр с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 17 работников ООО "Миропласт", которые употребляли еду, которую предоставляла ООО "Синявская Н.В.". Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Напомним, в селе Лазурное (Херсонская область) в пансионате "Буревестник" отравились 14 детей. Детей с признаками пищевого отравления госпитализировали в инфекционное отделение Скадовской центральной больницы. Это дети в возрасте от 8 до 14 лет.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области от отравление на свадьбе пострадали по меньшей мере 84 человека.

РБК-Украина писало, что 18 июня, в Луганской области произошло массовое отравление детей. С симптомами отравления были госпитализированы 18 граждан, из которых 15 - дети. По предварительной информации, отравление связывают с купанием в озере Песочное.