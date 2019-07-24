ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Днепре на предприятии отравились 17 человек

Новости » Происшествия    24.07.2019 - 08:24
В Днепре на предприятии отравились 17 человек
Иллюстративное фото (УНИАН)

Проводится комплекс противоэпидемических мер

В Днепре отравились 17 работников одного из предприятий. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, у них диагностировали пищевое отравление.

"В течение 20-23 июля в лечебные учреждения г. Днепр с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 17 работников ООО "Миропласт", которые употребляли еду, которую предоставляла ООО "Синявская Н.В.". Проводится комплекс противоэпидемических мер", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области от отравления на свадьбе пострадали по меньшей мере 84 человека. По предварительным данным, 61 человек был госпитализирован, из них 16 - дети. У всех пострадавших обнаружили острую кишечную инфекцию.

Кроме этого, в Белгород-Днестровской райбольнице, которая приняла в конце прошлой недели на лечение около полусотни детей с детского оздоровительного лагеря, диагностировали у 53 пациентов дизентерию Флекснера.

Кроме того, 13 июля в медицинских учреждениях после массового отравления в санатории в поселке Сергеевка находились 32 человека, среди которых 30 детей.

В Ровенской области на фестивале отравились более 10 человек Отравление в Ровенской области: в больнице находятся 5 детей
Новости Украины Днепротравление
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь