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В школе под Одессой от распыления газа пострадали 20 детей

Новости » Происшествия    16.04.2019 - 13:03
В школе под Одессой от распыления газа пострадали 20 детей
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Инцидент произошел на территории одной из школ в Беляевском районе

Правоохранители проверяют информацию о распылении газа на территории одной из школ в Беляевском районе Одесской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в области.

По предварительным данным в результате инцидента пострадали около 20 учеников.

Так, в полицию поступило сообщение от директора школы о том, что неизвестный на перемене распылил газовый баллончик в помещении класса. В результате были госпитализированы около 20 учеников. Впоследствии аналогичное сообщение поступило и из местной больницы.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские. После установления всех обстоятельств по указанному факту будет дана соответствующая правовая квалификация.

В школе под Одессой от распыления газа пострадали 20 детей

Напомним, в Черкассах 75 учеников школы №1 отравились неизвестным веществом. Так, 37 детей получили медицинскую помощь амбулаторно, а 38 учеников были госпитализированы в Черкасскую областную детскую больницу. По данным Минздрава, состояние 23 госпитализированных детей медики оценивают как легкое, остальные 15 учеников находятся в состоянии средней тяжести.

Причиной отравления 75 детей в Черкассах стало распыление в школе сразу 4 баллончиков со слезоточивым газом. Сообщалось, что иинцидент произошел в гардеробе, в котором было полно учеников.

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