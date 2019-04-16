Кількість постраждалих через розпилення газу в школі під Одесою зросла

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Попередньо встановлено, що перцевий газовий балончик у школу приніс учень 9 класу

Кількість постраждалих дітей в результаті розпилення газу в Одеської області Біляївському районі зросла до 36. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Після надання допомоги 26 учнів покинули медичний заклад, ще десятьом зараз надається медична допомога.

"Попередньо встановлено, що перцевий газовий балончик у школу приніс учень 9 класу та розпилив його під час перерви. Зараз газовий балончик вилучений. Вирішується питання про притягнення батьків учня до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось про 20 постраждалих в результаті розпилення газу в школі в Одеській області. В даний час на місці події працюють поліцейські. Після встановлення всіх обставин за вказаним фактом буде дана відповідна правова кваліфікація.

Нагадаємо, вчора у Черкасах 75 учнів школи №1 отруїлися невідомою речовиною. Так, 37 дітей отримали медичну допомогу амбулаторно, а 38 учнів були госпіталізовані у Черкаську обласну дитячу лікарню. За даними МОЗ, стан 23 госпіталізованих дітей медики оцінюють як легкий, решта 15 учнів знаходяться у стані середньої тяжкості.