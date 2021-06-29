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Число пострадавших от пожара в Лондоне увеличилось

Новина українською →
Великобритания, Вторник 29 июня 2021 01:14
Число пострадавших от пожара в Лондоне увеличилось Фото: число пострадавших от пожара в Лондоне увеличилось (twitter.com/BettAllan3)
Автор: Наталья Скороход

Количество пострадавших от пожара в Лондоне увеличилось. В "скорой" сообщили, что оказали помощь уже шести людям, а не двум.

Об этом сообщает Sky News.

Служба скорой помощи Лондона заявила, что оказала помощь шести пациентам на месте происшествия и доставила одного из них в больницу после развертывания специальных групп реагирования.

Лондонская пожарная служба сообщила, что для нейтрализации пожара возле станции метро "Elephant and Castle" на юго-востоке Лондона им понадобилось 100 спасателей и 15 пожарных машин. Три коммерческих помещения в железнодорожных сводах полностью горели, также сгорели шесть вагонов и телефонная будка.

В 16:00 пожар удалось взять под контроль, но пожарные остались, чтоб потушить небольшие возгорания. Причина пожара до сих пор неизвестна и выясняется.

Полиция Лондона сообщает, что дым шел от вокзала, а не от станции метро. Поезда Northern Line не останавливались какое-то время, а услуги Thameslink были заблокированы.

Людей призвали избегать этой зоны и закрыть все двери и окна. Станция метро и близлежащие здания эвакуированы.

Напомним, в Лондоне произошел сильный пожар у станции метро. Свидетели сообщили, что видели большой взрыв вначале в виде огромного огненного шара.

Также сообщалось, что вначале пожара в Лондоне пострадали два человека. Пожар почти удалось потушить.

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