ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кількість постраждалих від пожежі в Лондоні збільшилася

Новость на русском →
Великобританія, Вівторок 29 червня 2021 01:14
Кількість постраждалих від пожежі в Лондоні збільшилася Фото: кількість постраждалих від пожежі в Лондоні збільшилася (twitter.com/BettAllan3)
Автор: Наталья Скороход

Кількість постраждалих від пожежі в Лондоні побільшати. У "швидкій" повідомили, що надали допомогу вже шести людям, а не двом.

Про це повідомляє Sky News.

Служба швидкої допомоги Лондона заявила, що надала допомогу шести пацієнтам на місці події і доставила одного з них в лікарню після розгортання спеціальних груп реагування.

Лондонська пожежна служба повідомила, що для нейтралізації пожежі біля станції метро "Elephant and Castle" на південному сході Лондона їм знадобилося 100 рятувальників і 15 пожежних машин. Три комерційних приміщення в залізничних склепіннях повністю горіли, також згоріли шість вагонів і телефонна будка.

О 16: 00 пожежу вдалося взяти під контроль, але пожежники залишилися, щоб загасити невеликі загоряння. Причина пожежі досі невідома і з'ясовується.

Поліція Лондона повідомляє, що дим йшов від вокзалу, а не від станції метро. Потяги Northern Line не зупинялися на деякий час, а послуги Thameslink були заблоковані.

Людей закликали уникати цієї зони і закрити всі двері і вікна. Станція метро і прилеглі будівлі евакуйовані.

Нагадаємо, в Лондоні сталася сильна пожежа біля станції метро. Свідки повідомили, що бачили великий вибух спочатку у вигляді величезної вогняної кулі.

Також повідомлялося, що спочатку пожежі в Лондоні постраждали дві людини. Пожежу майже вдалося загасити.

Читайте РБК-Україна в Google News
пожежа
NEWS
Український військовий отримав поранення під Новотошківським
Український військовий отримав поранення під Новотошківським
DAILY
Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун