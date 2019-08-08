Число пострадавших при попытке задержания Атамбаева возросло

Фото: штурм резиденции Атамбаева (twitter/tvrain)

Ранее Министерство здравоохранения сообщало о 52 пострадавших

В Киргизии в результате спецоперации по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева пострадало 80 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kloop.

Как сообщается, четверо силовиков получили огнестрельные ранения и один гражданский пострадал от шумовой гранаты. Их состояние стабильно.

Ранее Министерство здравоохранения сообщало о 52 пострадавших. 38 пострадавших госпитализированы, двое находятся в реанимации, остальные получают амбулаторную помощь. Один человек погиб.

Напомним, в Киргизии 7 августа спецназ начал штурм резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. Но штурм был провален и сторонники Атамбаева не пустили спецназ к дому бывшего главы государства.

После штурма дома бывшего президента Киргизии внутри остались шесть сотрудников спецназа. Сторонники бывшего главы государства из числа местных жителей категорически отказались отпускать спецназовцев до выполнения своих требований.

8 августа после долгих переговоров Алмазбек Атамбаев сам сдался властям, после чего его задержали.

Отметим, Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год, стал первым президентом, который добровольно ушел после первого срока, а не был свергнут в результате революции. Генпрокуратура Киргизии утверждает, что у нее есть основания для заведения уголовных дел на экс-президента и уже несколько раз вызывала его на допрос, но он не являлся. На сегодня Атамбаев находится в оппозиции к действующей власти.