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Число постраждалих при спробі затримання Атамбаєва зросла

Новини » Надзвичайні події    08.08.2019 - 16:43
Число постраждалих при спробі затримання Атамбаєва зросла
Фото: штурм резиденції Атамбаєва (twitter/tvrain)

Раніше Міністерство охорони здоров'я повідомляло про постраждалих 52

У Киргизії в результаті спецоперації із затримання колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва постраждало 80 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kloop.

Як повідомляється, четверо силовиків отримали вогнепальні поранення і один цивільний постраждав від шумової гранати. Їх стан стабільно.

Раніше Міністерство охорони здоров'я повідомляло про 52 постраждалих. 38 постраждалих госпіталізовані, двоє знаходяться в реанімації, решта отримують амбулаторну допомогу. Одна людина загинула.

Нагадаємо, в Киргизії 7 серпня спецназ почав штурм резиденції колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека. Але штурм був провалений і прихильники Атамбаєва не пустили спецназ до будинку колишнього глави держави.

Після штурму будинку колишнього президента Киргизії всередині залишилися шість співробітників спецназу. Прихильники колишнього глави держави з числа місцевих жителів категорично відмовилися відпускати спецназівців до виконання своїх вимог.

8 серпня після довгих переговорів Алмазбек Атамбаєв сам здався владі, після чого його затримали.

Зазначимо, Атамбаєв очолював Киргизії з 2011 по 2017 рік, став першим президентом, який добровільно пішов після першого терміну, а не був повалений в результаті революції. Генпрокуратура Киргизії стверджує, що у неї є підстави для заведення кримінальних справ на екс-президента і вже кілька разів викликала його на допит, але він не був. На сьогодні Атамбаєв знаходиться в опозиції до чинної влади.

 

Штурм резиденції Атамбаєва: що відбувається в Киргизії Атамбаєв стане обвинуваченим у тяжкому злочині
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