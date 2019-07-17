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Число пострадавших из-за отравления в Ровенской области возросло

Новости » Происшествия    17.07.2019 - 09:20
Число пострадавших из-за отравления в Ровенской области возросло
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В больнице сейчас находятся 58 человек

Число пострадавших из-за отравления в Ровенской области возросло до 58 человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что по состоянию на 17 июля в больницу госпитализированы 58 человек, из них 13 детей. Пострадавшие находятся в инфекционном отделении Кременецкой ЦРБ (центральной районной больницы) Тернопольской области.

РБК-Украина писало вчера о 39 пострадавших из-за отравления в Ровенской области. Как известно, люди отравились на свадьбе в кафе "Гурман", что находится в пгт Мизоч.

Напомним, в Белгород-Днестровской райбольницы, которая приняла в конце прошлой недели на лечение около полусотни детей из детского оздоровительного лагеря, диагностировали у 53 пациентов дизентерией Флекснера. Отметим, 13 июля в медицинских учреждениях после массового отравления в санатории в поселке Сергеевка находились 32 человека, среди которых 30 детей.

Позже медики сообщили, что причиной массового отравления в детском санатории "Медик-2" в Белгород-Днестровском районе было нарушение санитарного состояния и требований к приготовлению пищи.

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