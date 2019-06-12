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Число пострадавших от отравления во Львове снова возросло

Новости » Происшествия    12.06.2019 - 11:58
Число пострадавших от отравления во Львове снова возросло
Иллюстративное фото (pixabay.com)

От отравления пострадали почти 50 человек

Число пострадавших от отравления на свадьбе во Львове достигло 47 человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Такие данные появились состоянию на 7 утра среды, 12 июня.

"По состоянию на 7 утра 12 июня госпитализированы 47 человек (из них 5 детей). Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", - указано в сообщении.

Напомним, вчера сообщалось, что количество пострадавших от отравления во время свадьбы во Львове резко возросло и достигло 44 человек.

Отмечалось, что четверо пострадавших отказались от госпитализации, еще одну женщину выписали из больницы по ее требованию.

Подчеркнем, среди пострадавших - пятеро детей, они находятся в областной инфекционной клинической больнице в состоянии средней тяжести. Отметим, всего на свадьбе 8 июня присутствовали около 100 человек.

Предварительный диагноз пострадавших - острая кишечная инфекция. Отравление произошло в местном ресторане "Червона рута", сейчас в этом заведении работает Госпродпотребслужба, эксперты берут пробы продуктов, воды, а также осматривают персонал.

Как писало РБК-Украина, первые пострадавшие обратились к медикам еще 9 июня, 10 июня были госпитализированы 20 человек.

Добавим также, в Черновицкой области в селе Репужинцы Заставнивского района в лагере отравились 30 детей.

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