Число пострадавших при крушении самолета в Стамбуле резко возросло

Фото: крушение самолета (Twitter)

Посадка происходила в сложных погодных условиях - при сильном дожде и ветре

В результате крушения самолета в аэропорту Стамбула пострадали по меньшей мере 139 человек. Об этом сообщил губернатор города Али Ерликая, передает агентство Anadolu.

Отмечается, что посадка происходила в сложных погодных условиях - при сильном дожде и ветре.

"Согласно данным управления здравоохранения провинции Стамбул, в результате инцидента в аэропорту им. Сабихи Гекчен госпитализированы 139 человек", - сообщил Али Ерликая.

Напомним, ранее сообщалось, что 5 февраля в аэропорту Стамбула произошла авария самолета авиакомпании Fly Pegasus, который осуществлял рейс Измир-Стамбул. Из-за неблагоприятных погодных условий самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего развалился на три части и загорелся.

Также РБК-Украина писало, что по данным властей Стамбула, в результате аварии самолета авиакомпании Fly Pegasus пострадали 120 человек. Сейчас пострадавшие были госпитализированы в местные больницы. Всего на борту находились 177 человек: 171 пассажир и шесть членов экипажа.

Позже генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Аман сообщил, что среди пострадавших в результате аварии украинцев нет.