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Кількість постраждалих при аварії літака в Стамбулі різко зросла

Новини » Надзвичайні події     05.02.2020 - 22:04
Кількість постраждалих при аварії літака в Стамбулі різко зросла
Фото: катастрофа літака (Twitter)

Посадка відбувалася в складних погодних умовах - при сильному дощі і вітрі

В результаті аварії літака в аеропорту Стамбула постраждали щонайменше 139 осіб. Про це повідомив губернатор міста Алі Ерликая, передає агентство Anadolu.

Наголошується, що посадка відбувалася в складних погодних умовах - при сильному дощі і вітрі.

"Згідно з даними управління охорони здоров'я провінції Стамбул, в результаті інциденту в аеропорту ім. Сабіхи Гекчен госпіталізовано 139 осіб", - повідомив Алі Ерликая.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 5 лютого в аеропорту Стамбула сталася аварія літака авіакомпанії Fly Pegasus, який здійснював рейс Ізмір-Стамбул. З-за несприятливих погодних умов літак викотився за межі злітно-посадочної смуги і врізався в огорожу, після чого розвалився на три частини і загорівся.

Також РБК-Україна писало, що за даними влади Стамбула, в результаті аварії літака авіакомпанії Fly Pegasus постраждали 120 осіб. Зараз постраждалі були госпіталізовані в місцеві лікарні. Всього на борту перебували 177 осіб: 171 пасажир і шість членів екіпажу.

Пізніше генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман повідомив, що серед постраждалих в результаті аварії українців немає.

Кількість постраждалих під час аварії літака в Стамбулі збільшилася З'явилися дані про постраждалих при аварії літака в Стамбулі
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