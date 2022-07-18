Число пострадавших детей от российской агрессии возросло: новые данные

С начала полномасштабного российского вторжения в Украине пострадали более 1019 детей. Из низ 353 ребенка погибли, еще 666 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Так, 17 июля в результате обстрела оккупантами села Новый Донбасс Покровского районе ранения получил 16-летний подросток.
Также вчера оккупанты в очередной раз обстреляли Бахмут Донецкой области. Ранения разной степени тяжести получили трое детей 2, 3 и 9 лет.
Отмечается, что с начала войны больше всего детей пострадали в:
"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении ОГП.
Кроме того, там рассказали, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине на сегодня повреждено 2138 учебных заведений. Из них 221 разрушен полностью.
Напомним, российские войска продолжают наносить удары по мирным городам Украины. В частности, в ночь на 18 июля оккупанты выпустили из РСЗО более 60 снарядов по жилым кварталам Никополя в Днепропетровской области.
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