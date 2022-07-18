UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Число пострадавших детей от российской агрессии возросло: новые данные

Фото: с начала полномасштабного российского вторжения в Украине пострадали более 1019 детей (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

С начала полномасштабного российского вторжения в Украине пострадали более 1019 детей. Из низ 353 ребенка погибли, еще 666 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Так, 17 июля в результате обстрела оккупантами села Новый Донбасс Покровского районе ранения получил 16-летний подросток.

Также вчера оккупанты в очередной раз обстреляли Бахмут Донецкой области. Ранения разной степени тяжести получили трое детей 2, 3 и 9 лет.

Отмечается, что с начала войны больше всего детей пострадали в:

  • Донецкой области - 373;
  • Харьковской - 191;
  • Киевской - 116;
  • Черниговской - 68;
  • Луганской - 61;
  • Николаевской - 53;
  • Херсонской - 52;
  • Запорожской - 31.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении ОГП.

Кроме того, там рассказали, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине на сегодня повреждено 2138 учебных заведений. Из них 221 разрушен полностью.

Напомним, российские войска продолжают наносить удары по мирным городам Украины. В частности, в ночь на 18 июля оккупанты выпустили из РСЗО более 60 снарядов по жилым кварталам Никополя в Днепропетровской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеДети войныРоссийская Федерация