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Кількість постраждалих дітей від російської агресії зросла: нові дані

Фото: з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну постраждали понад 1019 дітей (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну постраждали понад 1019 дітей. З низ 353 дитини загинули, ще 666 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Так, 17 липня в результаті обстрілу окупантами села Новий Донбас Покровського районі Донецької області поранення отримав 16-річний підліток.

Також вчора окупанти в черговий раз обстріляли Бахмут Донецької області. Поранення різного ступеня тяжкості отримали троє дітей 2, 3 і 9 років.

Відзначається, що з початку війни найбільше дітей постраждали в:

  • Донецької області - 373;
  • Харківській - 191;
  • Київській - 116;
  • Чернігівській - 68;
  • Луганській - 61;
  • Миколаївській - 53;
  • Херсонській - 52;
  • Запорізькій - 31.

"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - йдеться в повідомленні ОГП.

Крім того, там розповіли, що через бомбардування і обстріли збройними силами РФ в Україні на сьогодні пошкоджено 2138 навчальних закладів. З них 221 зруйнований повністю.

Нагадаємо, російські війська продовжують завдавати ударів по мирних містах України. Зокрема, в ніч на 18 липня окупанти випустили з РСЗВ понад 60 снарядів по житлових кварталах Нікополя у Дніпропетровській області.

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