Кількість постраждалих дітей від російської агресії зросла: нові дані

Так, 17 липня в результаті обстрілу окупантами села Новий Донбас Покровського районі Донецької області поранення отримав 16-річний підліток.

Також вчора окупанти в черговий раз обстріляли Бахмут Донецької області. Поранення різного ступеня тяжкості отримали троє дітей 2, 3 і 9 років.

Відзначається, що з початку війни найбільше дітей постраждали в:

Донецької області - 373;

Харківській - 191;

Київській - 116;

Чернігівській - 68;

Луганській - 61;

Миколаївській - 53;

Херсонській - 52;

Запорізькій - 31.

"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - йдеться в повідомленні ОГП.

Крім того, там розповіли, що через бомбардування і обстріли збройними силами РФ в Україні на сьогодні пошкоджено 2138 навчальних закладів. З них 221 зруйнований повністю.