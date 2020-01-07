Число пострадавших на похоронах Сулеймани резко возросло

В результате давки на похоронах ликвидированного иранского генерала Касема Сулеймани погибли 32 человека и еще около 190 пострадали. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

Сообщается, что на данный момент известно о гибели 32 человек, еще около 190 присутствующих на церемонии пострадали. Сегодня в Кермане проходит церемония прощания с Сулеймани.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран подготовил 13 вариантов ответа США на убийство командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Касема Сулеймани. Тегеран угрожает, что самый мягкий из данных вариантов может стать "кошмаром" для Вашингтона.

Также сегодня стало известно, что парламент Ирана принял закон, согласно которому армия США и Пентагон признаны "террористическими организациями" после ликвидации Сулеймани. Отметим, иранский генерал погиб в результате авиаудара американских ВВС 3 января.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США, а американский президент Дональд Трамп пригрозил "быстрым и сильным ударом" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.