Число поранених і жертв в Харкові знову зросло. Відео перших хвилин після атаки

Шість жертв

На жаль, внаслідок ударів РФ загинула ще одна 21-річна жінка.

"Тіло загиблої деблоковують з-під завалів будинку рятувальники. Всього внаслідок ранкових обстрілів Харкова 6 людей загинули", - розповів голова ОВА.

Кількість поранених

За даними МВС Україні, кількість постраждалих в Харкові вже збільшилась до 57 людей.

"Серед травмованих - восьмеро дітей. Також поранені троє працівників поліції, які здійснювали розбір завалів", - йдеться в повідомленні.

До того ж правоохоонці показали відео перших хвилн після атаки.

Обстріл Харкова

Російські війська влаштували масовану ракетну атаку по Україні 23 січня. Про вибухи та "прильоти" повідомлялося в Харкові, Києві, Павлограді та Шостці Сумської области. Зокрема, в Харкові внаслідок російського обстрілу зруйновано під'їзд житлового будинку, під завалами перебувають люди. Кількість жертв та поранених тут після атаки продовжує зростати. Наразі відомо, що ворог завдав по Харкову більше 10 ударів. Детальніше про наслідки ракетної атаки по Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.