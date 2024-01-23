Число раненых и жертв в Харькове снова выросло. Видео первых минут после атаки

Число жертв и раненых, среди которых полицейские, в Харькове снова возросло. Появилось видео первых минут после обстрела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, МВД Украины.
Шесть жертв
К сожалению, в результате ударов РФ погибла еще одна 21-летняя женщина.
"Тело погибшей деблокируют из-под завалов дома спасатели. Всего в результате утренних обстрелов Харькова 6 человек погибли", - рассказал глава ОВА.
Количество раненых
По данным МВД Украины, количество пострадавших в Харькове уже увеличилось до 57 человек.
"Среди травмированных - восемь детей. Также ранены трое сотрудников полиции, которые осуществляли разбор завалов", - говорится в сообщении.
К тому же правоохранители показали видео первых минут после атаки.
Российские войска устроили массированную ракетную атаку по Украине 23 января. О взрывах и "прилетах" сообщалось в Харькове, Киеве, Павлограде и Шостке Сумской области. В частности, в Харькове в результате российских обстрелов разрушен подъезд жилого дома, под завалами находятся люди. Число жертв и раненых здесь после атаки продолжает расти. Сейчас известно, что враг нанес по Харькову более 10 ударов. Детальнее о последствиях ракетной атаки по Украине - читайте в материале РБК-Украина.
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