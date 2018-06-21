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Число пользователей Instagram достигло миллиарда

НовостиТелеком & IT    21.06.2018 - 09:10
Фото: Фото: Instagram (maxpixel.net)
Фото: Фото: Instagram (maxpixel.net)

Также соцсеть представила приложение IGTV, с помощью которого можно размещать и просматривать вертикальные видео

Число пользователей социальной сети Instagram достигло миллиарда человек. Об этом говорится в заявлении соцсети, опубликованном на официальном сайте.

"Instagram теперь является глобальным сообществом в один миллиард! С момента нашего запуска в 2010 году мы с изумлением следили за ростом и процветанием нашего сообщества. Это важное достижение для всех нас в Instagram, спасибо вам!", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что Instagram представил новое приложение IGTV, с помощью которого можно размещать и просматривать вертикальные видео продолжительностью до одного часа.

Отметим, ранее уже сообщалось, что социальная сеть Instagram планирует разрешить своим пользователям загружать видеозаписи длиной до одного часа.

 

Instagram планирует разрешить выкладывать часовые видео, - WSJ
Теги публикации: Instagram, пользователи, видео, соцсеть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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