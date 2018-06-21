Число пользователей Instagram достигло миллиарда

Также соцсеть представила приложение IGTV, с помощью которого можно размещать и просматривать вертикальные видео

Число пользователей социальной сети Instagram достигло миллиарда человек. Об этом говорится в заявлении соцсети, опубликованном на официальном сайте.

"Instagram теперь является глобальным сообществом в один миллиард! С момента нашего запуска в 2010 году мы с изумлением следили за ростом и процветанием нашего сообщества. Это важное достижение для всех нас в Instagram, спасибо вам!", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что Instagram представил новое приложение IGTV, с помощью которого можно размещать и просматривать вертикальные видео продолжительностью до одного часа.

Отметим, ранее уже сообщалось, что социальная сеть Instagram планирует разрешить своим пользователям загружать видеозаписи длиной до одного часа.