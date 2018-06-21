Кількість користувачів Instagram досягло мільярда

Також соцмережа представила додаток IGTV, за допомогою якого можна розміщувати та переглядати вертикальні відео

Кількість користувачів соціальної мережі Instagram досягла мільярда чоловік. Про це йдеться в заяві соцмережі, опублікованій на офіційному сайті.

"Instagram тепер є глобальним співтовариством в один мільярд! З моменту нашого запуску в 2010 році ми з подивом стежили за зростанням і процвітанням нашої спільноти. Це важливе досягнення для всіх нас в Instagram, спасибі вам!", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що Instagram представив новий додаток IGTV, за допомогою якого можна розміщувати та переглядати вертикальні відео тривалістю до однієї години.

Зазначимо, раніше вже повідомлялося, що соціальна мережа Instagram планує дозволити своїм користувачам завантажувати відеозаписі довжиною до однієї години.