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Кількість користувачів Instagram досягло мільярда

НовиниТелеком & IT    21.06.2018 - 09:10
Фото: Instagram (maxpixel.net)
Фото: Instagram (maxpixel.net)

Також соцмережа представила додаток IGTV, за допомогою якого можна розміщувати та переглядати вертикальні відео

Кількість користувачів соціальної мережі Instagram досягла мільярда чоловік. Про це йдеться в заяві соцмережі, опублікованій на офіційному сайті.

"Instagram тепер є глобальним співтовариством в один мільярд! З моменту нашого запуску в 2010 році ми з подивом стежили за зростанням і процвітанням нашої спільноти. Це важливе досягнення для всіх нас в Instagram, спасибі вам!", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що Instagram представив новий додаток IGTV, за допомогою якого можна розміщувати та переглядати вертикальні відео тривалістю до однієї години.

Зазначимо, раніше вже повідомлялося, що соціальна мережа Instagram планує дозволити своїм користувачам завантажувати відеозаписі довжиною до однієї години.

 

Instagram планує дозволити викладати годинні відео, - WSJ
Теги публікації: Instagram, пользователи, видео, соцсеть  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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