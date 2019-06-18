Число погибших из-за землетрясения в Китае возросло

Число жертв землетрясения в Китае выросло до 12 человек, количество пострадавших увеличилось до 134. Об этом сообщает шанхайское издание The Paper.

Сообщается, что полностью или частично разрушено значительное число домов в китайской провинции Сычуань, серьезно пострадали дороги и линии электроснабжения, связи.

В пострадавшие районы центральными и местными властями доставляются палатки, медикаменты, продукты питания, питьевая вода. Для поиска, возможно, остающихся под завалами людей и устранения последствий землетрясения привлечены отряды спасателей и медиков Сычуани и некоторых других провинций страны, а также около 600 военнослужащих.

Ранее РБК-Украина писало об 11 погибших в результате землетрясения в Китае. Как рассказали местные жители, землетрясение было довольно сильным и несколько толчков произошли в течение получаса. Многие жители многоэтажек бросились искать убежища в подвалах.

Напомним, 1 июня мощное землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Албании на юго-востоке от столицы в сельских районах. В результате ранения получили по меньшей мере 2 человека.