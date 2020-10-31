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Число погибших при землетрясении в Измире выросло до 35 человек

Автор: Роман Тверденко

В Турции в результате землетрясения в Измире и пригородах погибли уже 35 человек. 243 человека остаются в больницах.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Фахренттин Коджа.

8 человек находятся в палатах интенсивной терапии. Всего пострадали 892 человек. 831 из них в Измире, 54 - в Айдыне, пятеро - в Манисе, два - в Баликесире.

Напомним, 30 октярбя днем в турецком Измире произошло землетрясение, которое повлекло серьезные разрушения в городе. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 балла залегал у побережья в Эгейском море. После основного землетрясения произошли несколько афтершоков.

Как писало РБК-Украина, подземные толчки также достигли территории Греции. Землетрясение ощущали жители Крита и Афин.

Также в ночь на пятницу в Румынии произошла серия землетрясений. Жители Черновцов почувствовали толчки одного из них.

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