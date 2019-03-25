Число погибших при взрыве в Китае приближается к 80

В результате взрыва в Китае на химическом заводе в провинции Цзянсу погибли по меньшей мере 78 человек. Об этом сообщает South China Morning Post.

Местные власти сообщили, что 56 погибших были опознаны, а 22 человека пропали без вести. С 28 пропавших без вести 25 были подтверждены мертвыми с помощью ДНК.

Напомним, взрыв на заводе в Китае произошел 21 марта. Взрыв был такой силы, что выбил стекла в окнах домов на расстоянии до полутора километров и повредил десятки припаркованных рядом автомобилей. В результате взрыв пострадали около тисячи человек. Также РБК-Украина опубликовало видео с места взрыва в Китае.

В спасательной операции и работе по ликвидации последствий привлечено 192 пожарных команды, более 930 военнослужащих и тяжелая техника для разборки завалов из 12 окрестных городов.

РБК-Украина писало, что 10 марта в таиландских провинциях Сатун и Пхатталунг произошла серия взрывов. По данным полиции, в провинции Пхатталунг прогремели 11 взрывов. В Сатуне два взрыва произошли около полицейского участка, еще два - возле продуктового магазина. Были найдены три самодельные бомбы, которые были обезврежены саперами и уничтожены силами безопасности.