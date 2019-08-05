ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Число погибших при взрыве в Каире возросло

Новости » Происшествия    05.08.2019 - 08:46
Число погибших при взрыве в Каире возросло
Фото: взрыв в Каире (EPA-EFE/MOHAMED HOSSAM)

В результате взрыва в Каире погибли 19 человек

По крайней мере 19 человек погибли, не менее 30 были ранены при взрыве в Каире возле онкологического центра. Об этом сообщает DW.

По данным египетского Минздрава, взрыв произошел в результате ДТП с участием нескольких автомобилей. Сообщается, что его следствием стал крупный пожар.

По предварительной информации, причиной взрыва мог стать разорвавшийся баллон с кислородом, однако неясно, находился он внутри здания или снаружи. Полиция пока не сообщает о причинах взрыва - генпрокурор Египта отправил на место происшествия рабочую группу следователей. 

Ранее РБК-Украина писало о 17 погибших при взрыве в Каире.По данным Министерства здравоохранения, взрыв также нанес ущерб объектам внутри института.  Институт был эвакуирован, а пациенты переведены в больницу Аль-Мунира.

Напомним, в июле в Каире столкнулись два микроавтобуса, в результате аварии погибли 14 человек. Также пострадали 10 человек. Причины ДТП неизвестны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на западе Афганистана из-за подрыва автобуса на придорожной мине погибли 34 человека, еще 17 человек получили ранения. Взрыв произошел на территории уезда Бала Булук, вблизи селения Ааб-Хорма, провинции Фарах на трассе Кабул - Герат - Кандагар.

В Каире в произошел взрыв возле института рака, 17 погибших В Бангкоке произошла серия взрывов, есть раненые
Новости Украины КаирВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь